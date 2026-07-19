После жалоб горожан Роспотребнадзор усилил контроль за питьевой водой в Тюмени

Фото: Росводоканал Тюмень

Сотрудники Роспотребнадзора Тюменской области после многочисленных жалоб горожан усилили лабораторный контроль над открытым источником питьевого водоснабжения реки Тура и питьевой водой в разводящей сети.

С 16 июля был введен ежедневный мониторинг за работой Метелевской водоочистной стации ООО «Тюмень Водоканал». Пробы воды исследуются на базе аккредитованной лаборатории в Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Исследования питьевой воды и воды из источников проводятся ежедневно, в том числе на показатель «индекс токсичности».

По состоянию на 18 июля установлено, что питьевая вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия.

О безопасности питьевой воды из под крана, которая воняет химией и тиной, заявляет и начальник сооружений по водоподготовке «Росводоканал Тюмень» Константин Сливченков.

По его словам, Метелевские водоочистные сооружения оснащены самыми современными технологиями для очистки воды из сложной реки Туры. Водоканал увеличил подачу порошкового угля, изменил дозы реагентов и усилил производственный контроль на всех этапах водоподготовки. Поэтому вода, подаваемая в город, абсолютно безопасна для человека.

Также была перераспределена нагрузка между водозаборными сооружениями Тюмени. уменьшив Подачу воды с Метелевского водозабора уменьшили и увеличили объем воды из подземных источников с Велижанского водозабора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Самый лучший город превратился в вонючий...»: жители Тюмени массово жалуются на замор рыбы и тухлый запах воздуха и воды