В сентябре в Тюмени откроют обновленный сквер Нефтяников

Фото: соцсети Максима Афанасьева

В Тюмени полным ходом идут работы по обновлению сквера Нефтяников, который расположен в центре города. Старые дорожки и инфраструктура парка устарела и требовала нового облика.

Реконструкция ведется в три этапа: в 2026, 2027 и 2028 годах. На следующий год здесь создадут памятную зону, посвящённую известным тюменским нефтяникам. Сейчас ведется обсуждение данного проекта.

Специалисты в настоящее время ведут работы по монтажу современного уличного освещения, укладывают новую брусчатку взамен старой и формируют

удобные для пешеходов прогулочные дорожки. Вскоре здесь появятся

малые архитектурные формы и детский игровой комплекс. Сквер получит и новое озеленение: туи, кизильник, гортензии, яблони сибирские и рябину. В обновленном месте отдыха найдется место и для цветочных композиций, которыми так знаменита Тюмень.

- Все эти изменения стали возможны благодаря поддержке компании ООО «РН-Уватнефтегаз», активно участвующей в развитии городской среды. Обновлённый сквер откроется уже в сентябре этого года. Это станет прекрасным подарком жителям города в его юбилейный год, – рассказал в соцсетях глава Тюмени Максим Афанасьев.

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