Тюменский врач уверяет, что глаза человека могут рассказать о различных заболеваниях

Глаза человека способны рассказать о состоянии здоровья гораздо больше, чем принято считать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-офтальмолог Тюменского кардиоцентра Лилия Каналина уверяет, что глаза человека способны рассказать о состоянии здоровья гораздо больше, чем принято считать. Именно офтальмолог часто становится первым специалистом, который рекомендует пациенту посетить для углубленного обследования эндокринолога, кардиолога, невролога или терапевта.

Когда пациент приходит на осмотр, врач детально изучает состояние век, конъюнктивы, роговицы, хрусталика, а также сетчатки и зрительного нерва, которые могут подсказать, какие заболевания вскоре могут проявить себя. При этом симптомов человек еще не испытывает.

Так, бледность конъюнктивы может указывать на развитие анемии, а пожелтение склер подскажет о возможных проблемах с печенью или желчевыводящей системой.

Сосуды сетчатки могут рассказать специалисту о начинающимся сахарном диабете и артериальной гипертонии. При обследовании глазного дна врачи также могут выявить признаки нарушения кровообращения, воспалительные процессы или патологии зрительного нерва. О проблемах с щитовидной железой намекает отечность век или выпячивание глазных яблок.

Лилия Каналина подчеркивает, что по состоянию глаз невозможно поставить окончательный диагноз, наличие возможных заболеваний необходимо подтверждать в ходе комплексной диагностики, пишет tmn.aif.ru.