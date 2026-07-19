В ночном пожаре в частном доме в Ишиме погиб человек

Фото: МЧС по Тюменской области

Трагедия произошла сегодня ночью, 19 июля, в частном доме в городе Ишиме. При пожаре на улице Комбайнеров, 5 погиб один человек.

Фото: МЧС по Тюменской области

По данным МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре в старом частном деревянном жилом доме поступило во втором часу ночи. На месте происшествия выехали 7 сотрудников и 2 единицы спецтехники МЧС России. На пожаре был спасен один человек, еще один, к сожалению, погиб. Огонь был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Причину возгорания установят дознаватели.

Добавим, что в соцсетях города Ишима сообщается, что дом был крайне неухоженный и его обитатели вели асоциальный образ жизни.

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