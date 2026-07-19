Серые ящики связи в центре Тюмени юные художники превращают в арт-объекты

Фото: Ирины Тунгусовой - ТОС

Воспитанники под руководством троих преподавателей детской школы искусств имени Знаменского превращают серые телекоммуникационные ящики связи, расположенные в центре города, в арт-объекты. Красоту юные художники наводят к 440-летию Тюмени в рамках проекта «Арт-ларец».

Своими рисунками ребята знакомят тюменцев и гостей города с историей купечества. И это не спроста. Тюмень была на перепутье торговых путей и была знаменитым крупным торговым городом Сибири, который соединял торговые пути Европы и Азии, в том числе тут проходил Великий Шелковый путь. Чтобы окунуться в историю царской купеческой Тюмени 18 юных школьников специально посещали музеи и библиотеки, где изучали быт и традиции. После этого ребята создавали эскизы, которые должны были пройти строгий отбор преподавателей.

Лучшие из работ отобрали для росписи. Так, на одном из ящиков, расположенном у перекрестка Республики и Орджоникидзе, художники изобразили барышню, идущую к храму, и витрину купцов Колокольниковых. На соседней будке появился портрет самого Колокольникова по эскизу Василисы Баталиной. По другую сторону ящика ребята нанесли яркие элементы народных промыслов: тюменский ковер, резьба и домовая роспись.

Всего до конца июля благодаря гранту компании «Газпромнефть-Ямал» по программе «Родные города» воспитанники ДШИ планируют расписать семь объектов, пишет «Тюменская область сегодня»