Тюменцам объяснили, что делать, если самокатчик сбил пешехода

За первые пять месяцев 2026 года в Тюменской области произошло 26 ДТП с участием электросамокатов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области в 2025 году произошло 65 ДТП, из них 22 случая - с участием самокатов, принадлежавших кикшеринговым сервисам, и 33 случая - с личными средствами индивидуальной мобильности. По данным региональной Госавтоинспекции, за первые пять месяцев 2026 года в Тюменской области произошло 26 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Учитывая, что ДТП с электросамокатами происходит ежегодно десятки, рассказываем, как действовать и какие последствия ждут виновника?

Во-первых, вызывайте скорую по номеру 112, чтобы пострадавшему оказали медпомощь и зафиксировали травмы. После скорой набирайте номер ГАИ. Они приедут, чтобы оформить материал ДТП. Виновник обязан дождаться инспекторов ДПС.

Во-вторых, запишите данные виновника и свидетелей. Сфотографируйте или снимете на фото место аварии, сам электросамокат, полученные травмы и поврежденные вещи. Если электросамокат арендованный, сфотографируйте его номер и название сервиса, напишите в службу поддержки.

За причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью самокатчика привлекут к административной ответственности. Если потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью либо наступила смерть – здесь уже заведут уголовное дело.

После ДТП пострадавший может потребовать возместить расходы на лечение, моральный вред, ремонт поврежденных вещей и утраченный из-за травмы заработок. Можно заключить письменное соглашение с указанием паспортных данных сторон, суммы ущерба, сроков и способа выплаты. К документу приложите процессуальное решение по факту ДТП и фото происшествия, медсправки, чеки на лечение и ремонт.

Помните, что деньги виновник аварии должен перевести на карту либо наличными, но под расписку. Если виновник отказывается возмещать ущерб, нужно обратиться в суд, уточняет «Вслух.ру».