В Тюмени перекрыли улицу Тимофея Чаркова для откачки воды

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сильные ливни вновь затопили многие улицы Тюмени. На многих из них огромные лужи-озера не уходят несколько дней, поэтому городские службы откачивают воду с дорожного полотна. По этой причине с субботы, 18 июля, по 19 июля перекрыли улицу Тимофея Чаркова.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, в связи с откачкой дождевой воды с 18 июля по 19 июля будет ограничено движение транспорта на улице Тимофея Чаркова в Тюмени в районе пересечения с улицы Кубасова. Водителям предлагают объезд по улицам Кубасова и улице Верхнетарманской.

- Просьба к водителям учитывать временное ограничение движения транспорта и выбирать заранее пути объезда, – сообщают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Уплыл целый район»: почему рекордные ливни превратили тюменский Парфеново в Венецию