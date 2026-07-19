На Тюменскую область 19 июля обрушатся гроза, ливни и град

Погода готовит тюменцам грозовые «спецэффекты» и проливные дожди Фото: Алена ГАЛИТОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС России по Тюменской области предупреждает жителей Тюменской области о неблагоприятной погоде на воскресенье, 19 июля. Кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, а также град ожидаются в городе Тюмени, а также Тюменском, Нижнетавдинском, Омутинском и Юргинском районах.

В Тюмени облачно с прояснениями, сильные ливни с грозами, к ночи осадки только усилятся. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +23 градуса, вечером снова +20 градусов.

В Тобольске переменная облачность, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4-10 метров в секунду, к ночи штиль. Утром +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Ишиме облачно с прояснениями, сильные дожди с грозами. Вечером осадки прекратятся. Ветер восточный, северо-восточный 2-9 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Ялуторовске облачно с прояснениями, сильные ливни с грозами. К вечеру осадки прекратятся. Ветер северо-восточный, восточный 2-9 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +22 градуса, вечером +19 градусов.

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