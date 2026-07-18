Тюменским дачникам объяснили, почему желтеют листья у кабачков и как спасти растения

Помните, что кабачки плохо переносят как засуху, так и избыток воды Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожелтение листьев у кабачков может быть связано как с естественным старением растения, так и с неправильным поливом, нехваткой питательных веществ, болезнями или вредителями. Опытная дачница Светлана Еремина рассказала, как определить причину пожелтения листьев и помочь растениям.

Дачница советует внимательно осмотреть растения: если пожелтели только нижние листья, а молодая зелень выглядит здоровой, это может быть естественным процессом. Просто удалите чистым секатором старые листья. Никаких добавок и обработок делать не стоит.

При нехватке питания листья кабачков становятся бледными, при этом сам куст медленно растет, а плоды плохо развиваются. При недостатке азота листья желтеют почти равномерно. Дефицит калия часто проявляется по краям листовой пластины, а при нехватке магния желтизна появляется между зелеными жилками. Тогда тут поможет комплексное удобрение для кабачков, огурцов и других тыквенных культур. Подкормку вносите только по влажной почве и строго по инструкции.

Помните, что кабачки плохо переносят как засуху, так и избыток воды. Поливать растения лучше теплой водой под корень, но вода не должна застаиваться возле основания куста.

Если на листьях кабачков появились пятна, белый налет, они скручиваются и быстро высыхают – это уже грибковое заболевание. Все пораженные части растения обязательно удалите, а куст обработайте фунгицидом. Например, «Фитоспорин-М». При выборе любого препарата необходимо соблюдать инструкцию и срок ожидания до сбора урожая.

Пожелтение листьев может вызывают тля, паутинный клещ и белокрылка. Они селятся на нижней стороне листьев. Тут поможет раствор зеленого мыла, а при массовом распространении используйте «Фитоверм» или его аналоги, уверяет «МегаТюмень».

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