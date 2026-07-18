В тюменском поселке Туртас убирают водозаборные колонки и заводят водовод в дома жителей

Больше нет надобности идти на водозаборную колонку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уватском районе Тюменской области полным ходом идут работы на сетях ЖКХ. Так, в посёлке Туртас специалисты завершили работы по строительству водопроводных сетей и установке пожарных гидрантов на улицах Речной и Ягодной.

По словам главы Уватского округа Вячеслава Елизарова, жители вышеуказанных улиц получили возможность подключения к системе централизованного водоснабжения. Они смогут пользоваться чистой водой, которая будет поступать им прямо в дом. Больше нет надобности идти на водозаборную колонку. Теперь в домах можно будет установить септики, обустроить ванную и туалеты.

Кроме того, установленные новые пожарные гидранты повысят уровень безопасности территории и позволят оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Также проведены ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях в левобережном Увате. Там ставят дополнительные фильтры, чтобы увеличить объем потребляемой очищенной воды.

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