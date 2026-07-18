Эксперт раскрыла тюменцам секреты комфортных поездок в поезде

В плацкарте четыре вида мест Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Традиционно лето – это пора отпусков и путешествий. учитывая, что сейчас возникают большие задержки авиарейсов из-за атак беспилотников, то поезд едет в любом случае. Как сделать поездку в нем комфортнее точно знает бизнес-партнёр службы поддержки «Авито путешествий» Анастасия Грошева.

Она напоминает, что в купе всегда дается выбор между нижней и верхней полками. Нижняя дороже, но внизу у вас будет удобный доступ к столику, а чемодан уберёте в ящик под сиденьем. Однако стоит знать, что соседи с верхней полки будут садиться на вашу полку, чтобы поесть, так как столик в купе общий. Верхняя полка - это почти личное пространство, но переодеваться там неудобно, а чемодан придётся закидывать на верхнюю багажную полку.

В плацкарте четыре вида мест: нижняя боковушка примерно на 10 см длиннее обычной полки, и у нее есть свой личный столик. Вот только спать у прохода сложно из-за снующих мимо людей. Верхняя боковушка короче, но это самое тихое и незаметное место в вагоне, а вентиляция там лучше, чем в отсеке.

Эксперт напоминает, что комфорт в поезде важнее красоты. Лучше надевать мягкие спортивные штаны с широким поясом на резинке и свободный верх из натуральной ткани и использовать сменную обувь – тапочки. В дорогу с собой лучше брать продукты, которые не испортятся без холодильника: орехи, сухофрукты, батончики, яблоки, мандарины, лапша и каши быстрого приготовления. Не забудьте взять с собой пауэрбанк для зарядки гаджетов. Розеток обычно не хватает, а напряжение в вагонах старого образца может быть нестабильным. Кстати, если едете на верхней полке, убедитесь, что у вашей зарядки достаточно длинный провод: розетки обычно расположены возле нижних полок.

Влажные салфетки и антисептик – незаменимы в дороге. Брать упаковку лучше побольше. Для долгой дороги стоит скачать несколько фильмов или подкастов на гаджет, взять с собой электронную или бумажную книгу. А для компании подойдут настольные игры без мелких фишек и жетонов - «Уно», «Свинтус», «Море, соль, бумага», пишет ИА «Тюменская линия».