Тюменцам рассказали, как рассчитать свою норму воды и сохранить здоровье

При занятии спортом воды теряется больше Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пить 2 литра воды в день вовсе не обязательно. Кому-то подойдет эта норма, кто-то не осилит в сутки и половину, а кому-то надо еще литр добавочки. О том, как рассчитать свою норму воды и сохранить здоровье рассказали сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Индивидуальная потребность в воде зависит от возраста, веса, состояния здоровья и уровня активности.

- В среднем взрослым рекомендуется выпивать от 2 до 4 литров жидкости в день, но не менее 1,2–1,5 литра. Около 20% суточной нормы поступает с пищей. Для расчета примерного объема можно использовать формулу: 30 мл на 1 кг массы тела, – рекомендуют санврачи.

При этом стоит понимать, что в жаркую погоду риск обезвоживания возрастает. Человек может терять до 3 литров жидкости в сутки с потом, а при физических нагрузках - еще больше. Если у вас вдруг появились жажда, сухость во рту, иссушение кожи, усталость, головокружение и темная моча – это признаки дефицита воды являются. Чтоы этого не происходило, приучите себя регулярно пить воду: носите с собой бутылку, устанавливайте напоминания на телефоне, начинайте день со стакана воды и делайте небольшие глотки каждые 15–20 минут в жару.

Для поддержания водного баланса лучше всего подходит вода умеренной температуры: не ледяная и не горячая. Можно добавить в нее лимон, лайм, фрукты или мяту. Следует избегать сладких напитков и алкоголя, который усиливает потерю жидкости. Стоит помнить, что людям с проблемными почками не стоит увеличивать потребность в воде без консультации врача, пишет «Вслух.ру».