В инвестиционном рейтинге регионов Тюменская область потеряла лидерство

Система поддержки предпринимательской деятельности в регионе будет меняться Фото: Ольга ЮШКОВА.

На международном форуме в Санкт-Петербурге были объявлены результаты инвестиционного рейтинга регионов России, согласно которому Тюменская область хоть и находится в числе лучших, но потеряла несколько строчек вниз. Поэтому региону нужно адаптироваться к нынешним экономическим реалиям. Об этом заявил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Он рассказал, что система поддержки предпринимательской деятельности в регионе будет меняться. Сейчас критически важно помочь малому и среднему бизнесу в адаптации к современным экономическим условиям. Ведь качественный рост сектора малого и среднего предпринимательства напрямую связан с повышением производительности труда и конкурентоспособности.

- Точно понимаю, что менять или перекраивать систему управления инвестиционным циклом кардинально не нужно. Другое дело предложить сфокусироваться на постинвестиционном процессе и сервисе: кредитование, рынки сбыта, подключение к инженерным сетям. Для инвестора уже недостаточно предоставить площадку, инфраструктуру и меры поддержки. Ему нужны квалифицированные специалисты. Поэтому дальнейшее развитие системы подготовки кадров, укрепление связки «образование – бизнес» и подготовка специалистов под конкретные потребности экономики останутся нашими безусловными приоритетами, – добавил Николай Пуртов.

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