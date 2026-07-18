Уровень воды в Туре растет, дожди не прекращаются: погода в Тюменской области 18 июля 2026 года

Вода в Туре все прибывает Фото: Алена ГАЛИТОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, в Тюменской области переменная облачность и местами кратковременные дожди. Воздух прогреется до +29 градусов. Ветер слабый переменных направлений. Высокая влажность воздуха. Уровень воды в реке Тура в районе Тюмени критический. Вода быстро прибывает. Еще на 17 июля он за стуки прибавил +15 см и составил 717 см. В этот день, 18 июля, минимальный уровень был зафиксирован: -79 см в 2023 г; средний уровень: 161 см; максимальный уровень: 572 см в 2017 г; абсолютный минимум: -95 см наблюдался 01.10.2023; абсолютный максимум: 868 см наблюдался 12.05.2016.

В Тюмени переменная облачность и без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 1-4 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +25 градусов, вечером +21 градус.

В Тобольске переменная облачность, с утра туманы, без осадков. Ветер западный, северный, северо-восточный 1-5 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Ишиме с утра солнечно, к ночи ясно, днем – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, восточный 1-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Ялуторовске утром ясно и туман, днем – переменная облачность и без осадков. К ночи дождь. Ветер западный, восточный, юго-восточный 1-5 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.