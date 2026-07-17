До Тюмени к декабрю: Хуснуллин назвал точный срок запуска трассы М-12 для Путина. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину, что скоростная трасса М-12 «Восток» дойдет до Тюмени в декабре 2026 года.

«Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — ответил вице-президент на вопрос главы государства о сроках открытия участка.

По словам Хуснуллина, несмотря на позднюю весну, которая задержала работы примерно на месяц, строители нагнали темпы. Все идет планово как по ремонту, так и по новому строительству. Параллельно продолжается возведение обходов Тюмени, Омска и Новосибирска.

Трасса обеспечит сообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, а также республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Она является частью маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока и коридора «Европа – Западный Китай».

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