Сезон ягод в разгаре: как в Тюмени проводят рейды по изъятию 430 кг клубники у нелегалов

Фото: администрация Тюмени.

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты департамента потребительского рынка и сотрудники УМВД России по Тюмени провели 26 рейдов против незаконной торговли.

Силовиками было составлено 166 административных протоколов. Общая сумма штрафов достигла 474 тысячи рублей. Изъято 217 единиц непродовольственных товаров, например, ритуальная продукция, и 430 кг продуктов — овощей, фруктов и ягод.

Кроме того, в ходе двух совместных мероприятий с УФССП России по Тюменской области приставы выявили 12 должников и взыскали с них 27 тысяч рублей задолженности.

Напомним, в Тюмени в июле вовсю идет сезон ягод и фруктов. На улице в городе можно увидеть спелую малину, местами клубнику, нектарины и многое другое.

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