Молоко и эвакуация: как тюменские спасатели вывозят продукты и людей из затопленной деревни

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тюменские спасатели продолжают помогать соседям. Аэромобильная группировка МЧС России по Тюменской области работает в подтопленной деревне Симанова Свердловской области.

За сегодняшний день сотрудники чрезвычайного ведомства перевезли для местных жителей 6 тонн молока, доставили около 100 литров питьевой воды и эвакуировали более 20 человек.

Напомним, паводок в Свердловской области вызван обильными дождями, которые начались еще 29 июня. По последним данным ГУМЧС РФ по региону, вода зашла в 443 частных жилых дома и на 1700 приусадебных участков. С начала стихии из опасных зон региона удалось эвакуировать свыше 500 человек.

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