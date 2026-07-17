Холода и дожди отменяются: в Тюмени и области установится фееричная погода. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области на весьма продолжительный период установится погода, которую можно назвать фееричной.

Так, заявлено, что с понедельника, 20 июля 2026 года, в Тюмени и области практически прекратятся осадки. Непосредственно в эти сутки дневная температура в регионе составит +28 градусов Цельсия.

На вторник, 21 июля 2026 года, в Тюменской области прогнозируется солнечная погода и аналогично +28 градусов Цельсия.

Согласно данным прогнозов, практически до 24 июля 2026 года в регионе будет держаться чудесная погода.

Осадки в указанный период практически маловероятны, а дневная температура составит довольно комфортные +25…+27 градусов Цельсия.