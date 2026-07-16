ЖК «Новые сезоны 2»: комфорт, созданный в Краснодаре

Фото предоставлено пресс-службой компании «НВМ»

Краснодарская группа компаний «НВМ» строит жилой комплекс «Новые сезоны 2» - объединяет передовую урбанистику, социальный пакет и эстетику.

Здесь каждая деталь будет работать на здоровье, безопасность и хорошее настроение жильцов.

Спортивный кластер комплекса включает в себя физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также открытые спортивные зоны, сеть беговых и велосипедных дорожек. Это значит, что привычка ямальцев к регулярным тренировкам не прервется ни на день, но проходить они будут в окружении субтропической зелени.

Родителям с детьми адресована одна из самых сильных сторон проекта: собственные детские сады и школа расположатся прямо на внутренней территории. За здоровьем всей семьи будет следить встроенная поликлиника шаговой доступности. При этом концепция безопасности возведена в абсолют: дворы полностью освободят от автомобилей, для которых построят вместительный многоуровневый паркинг, а по периметру и внутри зданий будет действовать система видеонаблюдения 24/7 и профессиональная охрана.

Эстетика жилого комплекса продумана до мелочей. Архитектурная подсветка фасадов создаст волшебную атмосферу в темное время суток, а дизайнерские входные группы и просторные прогулочные аллеи с качественным озеленением сформируют ощущение курорта. Коммерческие помещения на первых этажах обеспечат ежедневный бытовой комфорт, не покидая уютного периметра двора без машин.

- Создавая ЖК «Новые сезоны 2», мы продумали каждую деталь и разместили ключевые объекты комфорта под окнами: от бассейна и школы до закрытого двора с круглосуточной охраной, — отмечают в ГК «НВМ».

Детали проекта и специальные предложения – на сайте застройщика.

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