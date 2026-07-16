Тюменская область подняла выплаты на школьную форму к 1 сентября: кто заберет деньги в 2026 году

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В 2026 году многодетные семьи в Тюменской области получат на школьную форму по 18 371 рублю. Деньги положены тем, чей среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума трудоспособного жителя региона — а он в 2026 году составит 20 644 рубля.

Заявление можно подать в любой день календарного года через Госуслуги, МФЦ или комплексный центр соцобслуживания населения по месту жительства. Выплату перечисляют раз в год.

Напомним, что помощь малоимущим семьям с формой работает в рамках нацпроекта «Семья». В 2025 году ее уже получили больше 15,1 тысячи семей, всего им направили 575,8 миллиона рублей. Только за первые полгода этого года выплаты достались примерно 8,4 тысячи семей.

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