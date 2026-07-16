«Ехать запрещено»: почему в Тюмени остановили движение на одной из главных улиц города

Фото: администрация Тюмени.

В четверг, 16 июля, и до тех пор, пока не улучшится погода, в Тюмени ограничили движение на участке улицы 30 лет Победы. Проезд запретили от Олимпийской до Пермякова.

Власти пошли на эту меру из-за неблагоприятных погодных условий — это необходимо для безопасности водителей и пешеходов.

Автоинспекторы попросили всех участников движения быть внимательными, следить за временными знаками и заранее строить свой маршрут в обход закрытой зоны. Кроме того, важно строго соблюдать правила дорожного движения.

Пока участок закрыт, объехать его можно несколькими способами: через улицу Олимпийскую; по Монтажников; через Пермякова; по Широтной.

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