Осторожно, кипяток? Почему некоторым тюменцам придется мыться холодной водой до конца июля

В Тюмени на две недели отключат горячую воду в части Калининского округа. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в Тюмени начинаются ежегодные гидравлические испытания. На ближайшие 14 дней без горячей воды останутся жители части Калининского округа — их дома расположены вдоль Московского тракта, на улицах Закалужской и 50 лет ВЛКСМ.

Как объясняют в компании УСТЭК, опрессовка труб — обязательная проверка по закону. Специалисты специально повышают давление в сетях, чтобы найти слабые места до наступления холодов. Это позволяет вовремя починить трубы и избежать аварий зимой, когда морозы дают нагрузку на систему.

Чтобы тюменцам было проще спланировать быт, мы подготовили удобный виджет с графиком летних отключений. В нем можно за пару кликов узнать точные даты и время, когда квартира или дом останется без горячего водоснабжения.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.