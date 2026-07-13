Трассу Екатеринбург – Тюмень затопило: река Юрмыч смывает дорогу у Талицы. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная трасса Екатеринбург — Тюмень остается закрытой из-за паводка. Движение перекрыто на участке с 196-го по 210-й километр в районе Талицкого района, сообщает Главное управление строительства Тюменской области со ссылкой на ФКУ «Уралуправтодор».

Причиной стал резкий подъем воды в реке Юрмыч, которая размыла дорожное полотно и начала переливаться через асфальт. В зоне подтопления оказалась деревня Горбуновское, где сейчас идет эвакуация местных жителей.

Специалисты уже восстановили разрушенный участок на 196-м километре, отсыпав его скальным грунтом. Однако на 207-м километре вода продолжает идти поверх дороги, поэтому проезд для всех видов транспорта временно запрещен в обе стороны.

Водителям предлагают использовать объездной маршрут: свернуть с трассы Р-351 на 140-м км; проехать через Камышлов — Далматово — Исетское; вернуться на дорогу Р-254 «Иртыш» (подъезд к Тюмени) на 123-м км.

Движение могут частично открыть вечером 13 июля, если специалисты подтвердят безопасность полотна. За актуальной информацией можно следить по телефону горячей линии: 8-800-200-63-06.

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