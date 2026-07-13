Тюменца судят за «резиновую квартиру»: он прописал мигрантов и сел на скамью подсудимых. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело против 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2025 года мужчина прописал в своей квартире иностранцев исключительно на бумаге — предоставлять им это жилье для фактического проживания он не собирался.

Теперь тюменцу грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей. По данным прокуратуры, незаконная регистрация уже прекращена, а материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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