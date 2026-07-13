61 выдворенный, 100 «резиновых» квартир: жесткий отчет полиции Тюмени по мигрантам

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени под председательством мэра города Максима Афанасьева прошло плановое заседание комиссии по борьбе с экстремизмом. В нем приняли участие силовики, прокуроры, представители духовенства и чиновники городской администрации.

Начальник тюменского Центра «Э» Сергей Симанов и глава комитета по межнациональным отношениям Платон Осоткин доложили о текущей обстановке. Они отметили, что международная нестабильность и экономическая напряженность создают риски радикализации внутри региона, однако полиция держит ситуацию под контролем. Силовые структуры ведут круглосуточный мониторинг социальных процессов и тесно сотрудничают с властями. Благодаря этому в городе не зафиксировано насильственных преступлений на почве ненависти или массовых беспорядков.

«За 6 месяцев 2026 года выявлено более 500 административных правонарушений. Наложено административных штрафов на общую сумму более одного миллиона рублей... За нарушение миграционного законодательства выдворен за пределы Российской Федерации 61 иностранный гражданин», - рассказали в тюменской мэрии.

За последнее время в школах провели более 300 мероприятий против вовлечения подростков в террористические идеологии. Среди них — акция «Свеча Памяти», тренировки по действиям при угрозе теракта или обнаружении БПЛА, а также показ документального фильма Андрея Медведева «Предательство». Картина раскрывает схемы вербовки российских граждан иностранными спецслужбами для совершения диверсий и терактов.

Отдельное внимание уделили миграционной политике. Начальник УМВД Дмитрий Ерошов сообщил, что в Тюмени на учете состоят свыше 40 тысяч иностранцев. С начала года проведено несколько масштабных рейдов, в ходе которых проверили более 200 человек и составили свыше 60 административных протоколов.

Всего за полгода выявлено более 500 нарушений миграционного законодательства, наложено штрафов на миллион рублей, выдворено 61 нарушитель, а также обнаружено более 100 адресов массовой фиктивной регистрации. Кроме того, сотрудники полиции провели более 700 профилактических бесед со школьниками и студентами колледжей о недопустимости ксенофобии.

По итогам встречи выработаны новые решения для обеспечения безопасности горожан.

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