Массовые полицейские рейды в Тюмени: как водителей штрафовали за громкий выхлоп и заставляли снимать тонировку

Фото: ГАИ Тюменской области.

Прошлым вечером 11 и 12 июля автоинспекторы Тюмени усилили патрулирование в центре города. Полицейские проверяли машины, которые создают лишний шум или имеют незаконные изменения в конструкции — такие машины мешают местным жителям и гостям центра отдыхать.

«Особое внимание уделялось «шумным» автомобилям, с внесенными изменениями в конструкцию авто, создающим дискомфорт для местных жителей и гуляющих в центре города тюменцев», - сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Как это часто бывает во время подобных рейдов, многим водителям прямо на месте пришлось снимать с передних стекол пленку, которая не пропускает свет по ГОСТу.

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