Задержка рейса «Ямал» Новый Уренгой — Тюмень на 17 часов: что случилось с пассажирами и когда они долетят. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры рейса из Нового Уренгоя в Тюмень провели ночь в аэропорту вместо того, чтобы прилететь вечером 12 июля. Самолет авиакомпании «Ямал» доставил их в пункт назначения только утром 13 июля. Об этом сообщают данные онлайн-табло на сайте новоуренгойского аэропорта.

Задержка вылета превысила 17 часов. Самолет YC-146 должен был подняться в небо в 16:30 и приземлиться в тюменском Рощино в 18:25. Однако рейс перенесли на утро: он отправится в 09:40, а пассажиры окажутся в Тюмени в 11:10.

В тот же день проблемы со временем возникли и у рейса YC-221 из Екатеринбурга. Вместо запланированных 13:30 борт вылетел из Кольцово в 17:41. На Ямале его ждут к 19:40. Кроме того, с 11 июня перевозчик временно перестал продавать билеты на своем официальном сайте — в системе бронирования произошел технический сбой.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.