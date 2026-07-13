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НовостиПроисшествия13 июля 2026 4:32

Сестры помирились в суде: дело о побоях и укусах закрыли примирением сторон в Тюменской области

Суд закрыл дело 20-летней тюменки о побоях сестры после примирения
Серафима Краснова
Сестры помирились в суде: дело о побоях и укусах закрыли примирением сторон в Тюменской области.

Сестры помирились в суде: дело о побоях и укусах закрыли примирением сторон в Тюменской области.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области закрыли уголовное дело в отношении 31-летней Дарьи Б., которую обвиняли в нападении на собственную сестру. Конфликт произошел еще в декабре 2025 года: тогда Дарья, у которой уже был административный штраф за побои, снова сорвалась и напала на малолетнюю сестру — прокусила ей руку и щеку.

В суде сестра и ее законный представитель попросили закрыть дело, так как они помирились с обвиняемой. Родственница пострадавшей рассказала, что Дарья извинилась перед девочкой. Та, в свою очередь, простила сестру и больше не держит на нее зла. Сама подсудимая была согласна прекратить разбирательство.

Суд учел эти обстоятельства и на основании статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ прекратил дело из-за примирения сторон.

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