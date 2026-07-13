«Любовный квадрат» под Тюменью: следователи завели дело об исчезновении парня после ссоры с росгвардейцем. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России в воскресенье, 12 июля, сообщил о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения жителя Тюменской области Александра Дубровина. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования.

По версии СК, вечером 15 мая Александр находился в баре в поселке под Тюменьем. У него произошел конфликт с сотрудником Росгвардии. Причиной разногласий могла стать бывшая девушка Александра, которая ушла к сопернику и теперь беременна от него.

В ночь на 16 мая парень спешно покинул заведение через черный ход, попросив бармена пропустить его через кухню. С тех пор его никто не видел. Родственники начали поиски, волонтеры прочесали территорию завода неподалеку, нашли только кепку пропавшего. Поисковые собаки привели кинологов к дороге, после чего след потерялся.

Правоохранители проверяли причастность соперника, изучали его машину и алиби, однако улик не обнаружили. Сам мужчина отрицает факт конфликта и отказался от проверки на полиграфе. Бывшая девушка также отказалась от полиграфа, сославшись на беременность.

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