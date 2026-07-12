Урбанистическая ловушка: физик объяснил, почему бетон не спасет Тюмень от смерчей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом во многих регионах страны возникают ураганные ветры или даже смерчи. При этом некоторые городские жители думают, что им стихия не страшна, так как многоэтажки «разбивают» воздушные воронки.

Но вопреки распространенному мнению, высотные здания не могут отменить физику грозовой ячейки. Хотя дома и способны незначительно исказить поток воздуха у поверхности, они не в силах остановить глобальный атмосферный процесс.

«Городская застройка не исключает возникновение смерчей. Да, современные бетонные лабиринты могут исказить поток у земли, но они не отменяют физику грозовой ячейки. Смерчи проходят и через города. Например, в Благовещенске смерч повредил здания, автомобили и линии электропередачи», — отмечает физик Анатолий Подыман, пишет издание Мегатюмень.

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