Миф об «экономной» ночной заправке: эксперт объяснил, почему вечером в бак влезает больше бензина. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Среди автомобилистов бытует легенда о том, что посещать АЗС нужно поздно вечером или ночью. Считается, что пока земля не прогрелась, плотность топлива выше, и за те же деньги водитель получает большую массу горючего.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина подтвердила порталу tmn.aif.ru физическую суть этого явления. При нагревании бензин расширяется — его объем увеличивается, а масса остается прежней. Именно этот эффект часто сбивает с толку бортовые компьютеры автомобилей. Днем приборная панель может показывать запас хода на 900 километров, а вечером цифра падает до 850.

По словам специалиста, датчик просто фиксирует уменьшение объема при охлаждении, ориентируясь на текущую плотность. Физического исчезновения горючего из бака не происходит, поэтому финансовые потери водителей равны нулю.

Более того, современные стандарты работы АЗС практически исключают возможность заработка на разнице температур:

- На всех станциях установлен строгий предел погрешности, прописанный в нормативных документах.

- Любое отклонение в работе колонки становится поводом для моментальной проверки со стороны контролирующих органов.

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