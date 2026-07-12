«Собака никогда не обманет»: семья тюменских кинологов Росгвардии рассказала о верности, слезах и службе в зоне СВО

Фото: Росгвардия.

Супруги Артем и Анна Товмасян служат в кинологическом центре Уральского округа Росгвардии. По случаю Дня семьи, любви и верности они поделились с изданием «Тюменская область сегодня» историей своей работы, где отношения с животными строятся на абсолютной честности.

Путь Анны в профессию был непростым: служебных собак она впервые увидела только после перевода в Тюмень. Поначалу девушке было страшно, но муж Артем помог ей адаптироваться, начав лично обучать супругу тонкостям дрессировки.

Самой яркой страницей их службы стала работа с немецкой овчаркой Кентой — эмоционально сложным питомцем, который тяжело давался Анне в управление. Когда собаке исполнилось два года, ее перевели для дальнейшего прохождения службы в Чеченскую Республику, где она сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

Артем подчеркивает, что усыпление животных в системе исключено:

«Когда ты пять-шесть лет занимаешься с собакой... Она становится товарищем, другом. И когда питомец подходит к возрасту списания, мы часто оставляем их себе. Никто собак не усыпляет, ничего подобного», — рассказывает кинолог .

Своих домашних питомцев у супругов пока нет из-за плотного графика, но они мечтают построить дом и забрать кого-то из четвероногих сослуживцев на пенсию.

Кинологи уверены, что людям стоит поучиться у собак открытости. Как отмечает Артем, преданность животного нужно заслужить ежедневным уходом и общением, а не просто наполненной миской:

«Предки собак — волки, а их, как известно, сколько ни корми, они все равно в лес смотрят. Вот и с собакой мало просто каждый день наполнять миску. Нужно проводить с ней время, ухаживать, разговаривать», — делится он.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.