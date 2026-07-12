«Сокрушительное похолодание»: в Тюменской области температура упадет до +13 градусов

В Тюмени похолодает до +13 градусов 19 июля. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

На следующей неделе в Тюменской области ожидается значительное изменение погоды.

В соответствии с прогнозом синоптиков, в следующую субботу, 18 июля 2026 года, дневная температура в регионе начнет немного понижаться и составит +25 градусов Цельсия.

Также в следующую субботу, 18 июля 2026 года, в Тюмени и области ожидаются дожди различной интенсивности.

Как передает «Вентускай.ком», в следующее воскресенье, 19 июля 2026 года, на Тюменскую область опустится похолодание, которое после сильно жары можно назвать сокрушительным.

Дневная температура в городе 19 июля 2026 года составит всего +13 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +10 градусов Цельсия, что вполне можно назвать октябрьской температурой.

С 20 июля 2026 года температура воздуха в регионе начнет постепенно повышаться, однако возможны очень сильные дожди.

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