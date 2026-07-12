Театр из Казахстана и мини-лошадки: в Ишиме пройдет фестиваль «Айда в деревню». Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

18 июля село Ершово Ишимского округа вновь станет центром притяжения для театралов. Здесь в третий раз состоится ежегодный фестиваль под открытым небом «Айда в деревню», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Главная особенность этого года — дебют зарубежного коллектива на родине автора «Конька-Горбунка».

Как сообщили организаторы изданию «Вслух.ру», почетным гостем станет Северо-Казахстанский русский молодежный театр «Тишина Закулисья» из Петропавловска. Артисты представят спектакль «Сузге» по одноименному произведению Петра Павловича Ершова. Что еще ждет гостей фестиваля:

- Интерактив: Танцующие бабушки Ишима покажут спектакль «Бабушкина сказка», где зрители смогут сами стать участниками действия.

- Музыка: Андрей Рагозин из села Большое Сорокино исполнит «Золотые хиты нашей молодости» с танцевальным блоком.

- Атмосфера: С 11:00 до 13:00 будет работать зона отдыха с угощением чаем из настоящего угольного самовара, общением с мини-лошадками, мастер-классами и сувенирной лавкой.

Напомним, что вход на мероприятие свободный. Кроме того, каждые выходные в селе Ершово проходят семейные экскурсии по местам жизни Ершова, знакомящие гостей с бытом крестьян Приишимья и деревянным зодчеством.

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