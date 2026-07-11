Тюменские рыбаки сменили дислокацию. На смену Туре пришли Андреевское и Песьяное Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за обильных дождей и подъема воды в реках тюменские рыбаки временно сменили дислокацию. Если раньше они в основном ловили рыбу в Туре, то теперь удочки и фидеры можно увидеть на озерах и старицах, говорит рыбак-любитель Виталий Лазарев.

В начале июня уровень воды в Туре упал более чем на метр, однако после сильных ливней река вновь вышла из берегов. Утонувшие прибрежные кусты мешают забросить снасти, а глинистые берега стали опасными из-за топкой грязи.

- Сейчас одним из мест притяжения является мост через Туру у Воронинских горок, где даже после подъема воды есть, где без опаски забросить снасти, - рассказал ветеран ГИМС МЧС РФ по Тюменской области Сергей Каплин.

По его словам, здесь самое глубокое место на Туре, а значит, можно рассчитывать на крупного леща, язя и даже судака.

Что касается озер, самое близкое от Тюмени - Андреевское. Там водятся карась, чебак, щука, судак и даже карп, которого несколько лет назад запустила одна из нефтегазодобывающих компаний.

Также популярны Липовое озеро, озеро Песьяное и Тарманские озера. На последних без лодки делать нечего – доступ к воде только от деревень, остальные берега заболочены, сообщает «Тюменская область сегодня».

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