Тюменский врач развеял популярный миф о влиянии магнитных бурь на здоровье человека

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То и дело в соцсетях встречаются посты, пугающие громкими заголовками о приближении очередной очень мощной и разрушительной для самочувствия людей магнитной бури. Несмотря на распространенное убеждение, врач педиатр Константин Морозов рассказал, что влияние космоса на здоровье человека - просто миф. Магнитные бури не способны вызывать головные боли и прочий дискомфорт в теле.

- Изначально ученые имели такие предположения, когда начали изучать магнитное поле человека и электромагнитное поле. Например, в контексте МРТ и ЭКГ. Но в итоге подтвердить воздействие излучения Солнца на нас в исследованиях не удалось, - пояснил Морозов.

Так в чем же причина недомоганий? Врач уверен, что плохое самочувствие в реальности никак не связано с влиянием космоса на организм.

- Чаще всего боли обусловлены другими причинами. Значительную роль играют ожидания самих людей - по типу самоисполняющегося пророчества, ноцебо. Так называется эффект похожий на плацебо. Человек ждёт головной боли, готовится к ней, напрягается - и в итоге она возникает из за спазма, - пояснил специалист.

Магнитной бурей называют процесс возмущения магнитного поля Земли из за вспышек на Солнце. Их интенсивность измеряется по шкале G, где балл от 1 до 5 считается слабым, а значит, процесс может пройти незаметно. Если же сила бури превышает отметку в 5 баллов, на небе могут появиться полярные сияния, сообщает «Мегатюмень».

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