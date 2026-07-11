Тюменские госорганы используют для общения с клиентами закрытые мессенджеры

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Некоторые госорганизации Тюменской области начали использовать закрытые мессенджеры для общения с гражданами. Они отличаются сквозным шифрованием и обязательной верификацией собеседников.

По словам директора по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексея Демяненко, это общероссийская практика и касается уведомлений от поликлиник, школ и администраций.

- Такие каналы исключают подмену отправителя, - подчеркнул он.

Также Демяненко посоветовал тюменцам в случае, если сообщение от госорганов пришло в обычном чате, уточнить его подлинность через официальный сайт или горячую линию, сообщает «Тюменская линия».

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