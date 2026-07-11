Запах кондиционера на одежде - путь к дерматиту. Об этом говорит тюменский врач Криночкина

Запах кондиционера на одежде - путь к дерматиту Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Стойкий запах от одежды после стирки - это не признак идеальной чистоты, а сигнал о том, что на ткани осталось критическое количество химических соединений. Если использовался кондиционер для белья, то это аммониевые соединения, которые, при прямом контакте с кожей, могут вызвать аллергию и дерматит.

- Простой ориентир: если на белье остается стойкий запах, значит, на нем остались и химические соединения. Чем ярче и дольше держится аромат, тем больше потенциальных раздражителей, - говорит врач-пульмонолог Инна Криночкина.

По словам медика, аллергическая реакция может возникнуть внезапно, даже на привычное средство, если производитель незначительно изменил формулу.

Л.дям, склонным к кожным реакциям, врач рекомендует выбирать средства с максимально коротким составом без отдушек или вовсе отказаться от использования ополаскивателей, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

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