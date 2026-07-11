Какие препараты защитят капусту от бабочек и других вредителей? Проверенный список

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"Как защитить капусту от бабочек и других вредителей: список проверенных препаратов

Июль - один из самых сложных месяцев для выращивания капусты. Именно в это время активизируются бабочки-белянки, гусеницы, слизни и другие вредители, способные за короткое время испортить будущий урожай.

Но есть хитрости, которые помогут уберечь кочаны. Какие именно? Об этом рассказала

опытная дачница Светлана Еремина. рассказала «МегаТюмени», какие способы действительно помогают сохранить кочаны здоровыми.

Бабочки и гусеницы

По словам тюменки, как только над грядками залетали первые бабочки, нужно начинайть профилактику.

- Не ждать, когда появятся гусеницы. Регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев и удаляйте кладки яиц вручную, - подчеркнула дачница.

Дополнительной защитой станет укрывной материал или мелкоячеистая сетка. Она не позволяет бабочкам добраться до растений и значительно снижает риск появления гусениц.

Если вредители уже появились, садоводница рекомендует использовать биологические препараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis, например «Лепидоцид» или «Битоксибациллин». Также можно применить препараты «Фитоверм» и «БиоКилл», которые помогают бороться с различными насекомыми-вредителями.

Если вредителей слишком много, допускается применение химических инсектицидов: «Алатар», «Кинмикс», «Инта-Вир» или «Искра». Однако использовать их следует строго по инструкции и только с учетом срока ожидания - действующее вещество должно полностью разложиться до уборки урожая

Слизни

Еще одной серьезной проблемой в июле становятся слизни. Чаще всего они появляются после дождей или обильного полива.

- Не оставляйте сорняки между рядами и не превращайте грядку в болото. Слизни любят сырость и густую растительность. Чем чище участок, тем меньше вероятность их появления, - объясняет Светлана.

Для борьбы со слизнями можно использовать «Грозу», «Слизнеед» или «СтопУлит» - специальные гранулированные препараты. Их раскладывают между рядами, избегая попадания на растения.

Что поможет сохранить урожай капусты?

Светлана Еремина уверена, что лучшая защита капусты - это регулярный уход и забота.

- Не нужно ждать, пока листья станут дырявыми. Каждые два-три дня осматривайте растения. Такая привычка поможет вовремя заметить проблему и сохранить урожай без серьезных потерь, - говорит дачница.

Таким образом, регулярный осмотр растений, своевременная обработка капусты от бабочек и гусениц, борьба со слизнями, соблюдение правил ухода и грамотное применение препаратов помогут сохранить капусту здоровой и получить хороший урожай даже в период массового появления вредителей.

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