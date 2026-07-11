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НовостиОбщество11 июля 2026 10:21

Тюменцы могут активировать вход в приложения для доставки еды по биометрии

Вход в приложения для доставки еды по биометрии стал доступен для тюменцев
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Некоторые сервисы доставки начали внедрять внедряют вход по отпечатку пальца или Face ID. Вот и у тюменцев появилось такая возможность, сообщает «Тюменская линия».

Главное преимущество нового способа входа - усложнение доступ к аккаунту для мошенников, даже если они узнают пароль. Активировать его можно в настройках приложения.

- Биометрия не заменяет бдительность, но добавляет еще один слой защиты. Особенно это актуально для сервисов, где привязаны карты и сохранены адреса доставки, - пояснил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Также он добавил, что особенно эта опция понравится тем, кто ценит скорость и безопасность.

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