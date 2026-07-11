Тюменцы могут активировать вход в приложения для доставки еды по биометрии

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Некоторые сервисы доставки начали внедрять внедряют вход по отпечатку пальца или Face ID. Вот и у тюменцев появилось такая возможность, сообщает «Тюменская линия».

Главное преимущество нового способа входа - усложнение доступ к аккаунту для мошенников, даже если они узнают пароль. Активировать его можно в настройках приложения.

- Биометрия не заменяет бдительность, но добавляет еще один слой защиты. Особенно это актуально для сервисов, где привязаны карты и сохранены адреса доставки, - пояснил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Также он добавил, что особенно эта опция понравится тем, кто ценит скорость и безопасность.

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