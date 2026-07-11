«Думал, к себе в нору унесут и там доедят»: тюменские грибники жалуются на полчища комаров

Фото: фрипик.ру.

Тюменские грибники вовсю делятся в соцсетях своей добычей: белые (пока в небольших количествах), красноголовики, грузди, маслята, лисички и не только. Растут грибы по всем направлениям от города: в лесах Московского, Червишевского, Старотобольского, Салаирского и Ирбитского трактов.

Но существует один серьезный нюанс, способный отвратить от тихой охоты даже самых заядлых любителей, - комары. Их невероятное количество смущает многих, и в эпитетах грибники не стесняются.

«Думал, к себе в нору унесут и там доедят», «Прямо на руках из леса выносят», «Комары злющие - страсть, и на спреи им плевать», - вот лишь малая часть комментариев, которые выражают общее мнение: комаров в лесах нынешним летом тьма.

Поэтому, собираясь за грибами, одеваться нужно со всей ответственностью. Первое - резиновые сапоги, закрывающие щиколотки. Второе - плотная куртка с перчатками. И третье - обязательно панама с сеткой. Кроме того, всю эту амуницию необходимо обильно обрызгать репеллентом, сообщает «Вслух.ру».

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