Фото: ГАИ Тюменской области.

В Тюмени 6-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Щербакова: Toyota разворачивалась не из того ряда и врезалась в иномарку. Авария произошла ночью с 7 на 8 июля на пересечении улиц Щербакова и Алебашевской.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля «Тойота» при выполнении разворота не занял крайнее левое положение на проезжей части и допустил столкновение с попутным автомобилем «Киа».

- В результате аварии травму головы получила 6-летняя пассажирка «Тойоты». Девочка находилась на заднем сиденье слева, была пристёгнута ремнём безопасности и перевозилась в детском удерживающем устройстве (автокресле), - сообщили в пресс-службе тюменской полиции.

Обстоятельства происшествия выясняют автоинспекторы.

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