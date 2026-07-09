Погода в Тюмени готовит катастрофическое разочарование. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщают сервисы, публикующие долгосрочный прогноз погоды, жара в Тюменской области продолжится до 16 июля 2026 года.

После того, как дожди держались в регионе более месяца, похолодание в регионе, вероятно, может восприниматься как катастрофическое.

В соответствии с долгосрочным прогнозом, после 17 июля 2026 года температура в Тюменской области не поднимется выше +22…+23 градусов Цельсия. При этом дожди в регионе с этой даты ощутимо ослабнут, но не прекратятся совсем.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в августе температура воздуха в Тюменской области не поднимется выше средних многолетних значений.

По данным синоптиков, нормой температуры для Тюменской области в августе считается +16,8 градусов Цельсия.

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