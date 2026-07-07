Фото: ГАИ Тюменской области.

Вечером 6 июля на улице Федюнинского произошло лобовое столкновение автомобиля Kia и питбайка. Предварительно установлено, что 37-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении.

Сам автомобилист объяснил свой манёвр тем, что его ослепило яркое солнце, из-за чего он не заметил двухколёсный транспорт. За рулём питбайка находился 16-летний подросток, у которого нет водительского удостоверения. Несмотря на отсутствие прав, шлем на нём был надет. Подросток получил травму ноги.

Теперь матери мальчика грозит крупный штраф: на неё составлен административный протокол по части 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу без прав. Питбайк эвакуирован на спецстоянку.

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