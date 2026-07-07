На Тюменскую область движутся дни сильнейшей жары до +35 °C. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни у тюменцев не получится отдохнуть от установившейся в регионе жары. Как предвещает сервис визуализации «Вентускай.ком», скоро станет еще жарче – дневная температура перевалит за 30 градусов, причем такая жара продержится не один день.

Зной будет нарастать постепенно. К четвергу, 9 июля 2026 года, температура в регионе составит от +30 до +32 градусов Цельсия, 10 июля будет уже от +32 до +34 °C. А в субботу, 11 июля, в Тюмени и южных районах ожидается уже +35 градусов.

Только после этого жителей региона ждет передышка: с 14 июля сильнейшая жара отступит на севере региона. На следующий день прохладнее станет и в городе – синоптики прогнозируют около +22 °C, по области – от +16 до +26 °C.