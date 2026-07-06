«Почта России» против своего водителя: почему суд в Тюмени отказался взыскать 883 тысячи за разбитый Audi

Суд в Тюмени защитил водителя «Почты России» от взыскания миллиона рублей за ДТП. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд отказал АО «Почта России» в требовании взыскать с сотрудника 883 тысячи рублей. Столько компания выплатила владельцу Audi Q7 после аварии, которую устроил их сотрудник на автомобиле Lada Largus ещё в феврале 2025 года.

Работодатель пытался вернуть деньги через регрессный иск, ссылаясь на договор о полной материальной ответственности. Однако Фемида встала на сторону водителя. Судья указал на три ключевые причины для отказа: в отношении мужчины не было заведено административное дело, отсутствует вина.

Должность водителя не входит в специальный перечень должностей для полной материальной ответственности. Работодатель нарушил саму процедуру привлечения к ответственности. Водителю удалось защитить свои средства от списания всей суммы ущерба.

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