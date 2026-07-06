«Килограммы смерти» в запаске: самарец вез 4 кг запрещенки через Тюмень, но попался полиции

В Ишиме суд рассмотрит дело наркокурьера из Самары. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области перед судом предстанет 50-летний мужчина из Самары, которого обвиняют в попытке крупной партии наркотиков. Следствие считает, что ещё в августе прошлого года он через интернет договорился с подельником о сбыте запрещённых веществ на территории Иркутской области.

Перевозил товар мужчина на автомобиле «Рено Логан». Его задержали полицейские прямо на трассе в Ишимском районе. При досмотре машины оперативники нашли четыре пакета с наркотиками общим весом почти 4 килограмма — они были спрятаны в багажнике под запаской.

Теперь уголовное дело направлено в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу.

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