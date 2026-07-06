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НовостиОбщество6 июля 2026 10:15

Задержка на 4 миллиона: тюменскому бизнесмену выдали обвинительное за невыплату зарплат

В Тюмени экс-директору фирмы выдали обвинительное за невыплату 4 млн рублей
Серафима Краснова
В Тюмени экс-директору фирмы выдали обвинительное за невыплату 4 млн рублей.

В Тюмени экс-директору фирмы выдали обвинительное за невыплату 4 млн рублей.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора строительной организации. Его подозревают в полной невыплате зарплаты 17 сотрудникам на сумму свыше 4 млн рублей.

По версии прокуратуры, с ноября 2025 по февраль 2026 года руководитель тратил деньги со счетов компании на расчёты с контрагентами и поддержание деловой репутации, игнорируя долги перед персоналом.

Уголовное дело уже направлено мировому судье Тюменского судебного района для рассмотрения по существу.

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