Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+32°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2026 7:36

«Подхватил и побежал»: суд взыскал 60 тысяч со школы в Тюменской области за травму ученика

Суд взыскал 60 тысяч рублей с школы в Абатском районе за травму ученика
Серафима Краснова
«Подхватил и побежал»: суд взыскал 60 тысяч со школы в Абатском районе за травму ученика.

«Подхватил и побежал»: суд взыскал 60 тысяч со школы в Абатском районе за травму ученика.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская прокуратура провела проверку по обращению жительницы Абатского района о защите прав её сына, получившего травму в школе.

В феврале 2026 года в общеобразовательном учреждении на перемене старшеклассник подхватил девятилетнего сына женщины на руки и побежал с ним по коридору. Затем он не удержался и упал вместе с ребёнком на пол.

- В результате падения малолетний получил закрытый косой перелом левой большеберцовой кости в средней и нижней трети со смещением отломков, который повлек за собой вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Родители старшеклассника добровольно выплатили компенсацию и оказывают помощь семье в лечении пострадавшего ребёнка.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с школы. Он удовлетворил заявленные требования и взыскал 60 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.