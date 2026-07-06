«Подхватил и побежал»: суд взыскал 60 тысяч со школы в Тюменской области за травму ученика

«Подхватил и побежал»: суд взыскал 60 тысяч со школы в Абатском районе за травму ученика. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская прокуратура провела проверку по обращению жительницы Абатского района о защите прав её сына, получившего травму в школе.

В феврале 2026 года в общеобразовательном учреждении на перемене старшеклассник подхватил девятилетнего сына женщины на руки и побежал с ним по коридору. Затем он не удержался и упал вместе с ребёнком на пол.

- В результате падения малолетний получил закрытый косой перелом левой большеберцовой кости в средней и нижней трети со смещением отломков, который повлек за собой вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Родители старшеклассника добровольно выплатили компенсацию и оказывают помощь семье в лечении пострадавшего ребёнка.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с школы. Он удовлетворил заявленные требования и взыскал 60 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.