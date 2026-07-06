Штраф вместо колонии: в Тюмени юный уклонист отделался штрафом в 20 тысяч из-за беременности жены

В Тюмени уклонист от армии отделался штрафом в 20 тысяч из-за беременности жены. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Нижнетавдинский районный суд вынес приговор 19-летнему призывнику, который несколько лет систематически игнорировал повестки из военкомата. Суд квалифицировал действия молодого человека по части 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва).

Несмотря на то что парень полностью признал вину и раскаялся, его история — это череда сорванных призывных кампаний: в апреле 2024 года он проигнорировал повестку явиться 26 июня.

Осенью того же года ситуация повторилась. В течение всего 2025 года Дмитрий скрывался от сотрудников комиссариата, это привело к срыву весеннего и осеннего призывов. Решающим фактором при назначении наказания стала беременность гражданской супруги подсудимого.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил минимальное наказание — штраф в размере 20 тысяч рублей, хотя статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

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